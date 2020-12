Coronavaksineringen starter i romjulen

EUs legemiddelbyrå EMA ga mandag grønt lys til Pfizer og Biontechs coronavaksine, og få timer senere ble den formelt godkjent av EU-kommisjonen.

– Coronavaksinen er nærmere enn noen gang. Samme dag som solen snur og vi går mot lysere dager, så godkjenner EU den første coronavaksinen, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding mandag kveld.

Vaksinen er en såkalt mRNA-vaksine og skal gi 94 prosents beskyttelse mot covid-19. Den gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Vaksinen er ikke testet på den nye virusvarianten N501Y, som nå er påvist i Storbritannia og flere andre land, blant dem Danmark. Denne har vist seg langt mer smittsom.

Ifølge EMA er det imidlertid ingenting som tilsier at vaksinen ikke fungerer også mot denne virusvarianten.

Bivirkninger

Drøyt hver tiende som får vaksinen som nå er godkjent, opplever bivirkninger som smerte der man får sprøyten, tretthet, hodepine og feber.

Vaksinen er bare godkjent til bruk for dem over 16 år, og den kan bare gis til gravide i samråd med lege.

Det er også reist spørsmål ved om vaksinen bør gis til enkelte allergikere, og alle må være til observasjon i 15 minutter etter å ha fått den.

Det er imidlertid liten grunn til bekymring, mener Statens legemiddelverk.

Sykehjemsbeboere

I Norge starter vaksineringen mest sannsynlig 27. desember, opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

De første som får vaksinen, er sykehjemsbeboere, og den aller første dosen skal settes i Oslo-området. Når beboere på sykehjemmene landet rundt er vaksinert, er det de aller eldste – 85 år og eldre – som står for tur.

Etter planen får Norge rundt 50.000 doser i romjulen. Deretter kommer det rundt 40.000 doser i uken i januar. Hver pasient trenger to doser av vaksinen.

Alt i bruk

Vaksinen fra Pfizer/Biontech er den første som er godkjent for bruk i EU og Norge.

– Jeg er glad for at vi nå er et skritt nærmere vaksinering. Dette har vi ventet på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Storbritannia, USA og Canada har alt gitt nødgodkjenning, og i disse landene har hundretusenvis alt fått vaksinen.

6. januar ventes det at EMA også godkjenner Modernas vaksine og at distribusjonen av denne kan starte kort tid etter.

Millioner av doser

EU har bestilt 160 millioner doser av Pfizer-vaksinen og 200 millioner av Moderna-vaksinen.

Norge har sikret seg 1,9 millioner doser av Moderna-vaksinen, og gjennom EU-systemet kan Norge også senere få tilgang til vaksiner utviklet av Oxford/AstraZeneca, Curevac, Sanofi/GSK og Johnson & Johnson.

– Det kan tenkes at man begynner med én vaksine og fortsetter med en annen vaksine. Det er en del ting vi ikke vet ennå, for eksempel hvor lenge beskyttelsen av disse vaksinene varer, sier Madsen.