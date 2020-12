– Angriper og dreper corona ekstraordinært effektivt

Børsene falt nokså kraftig mandag etter søndagens meldinger om at en ny type coronavirus i Storbritannia skal spre seg mye raskere enn den normale varianten.

Etter at Wall Street hentet seg bra inn mot slutten av gårsdagens handel, trekker europeiske børser opp igjen tirsdag. Tyske DAX og franske CAC 40 er begge opp rundt prosenten.

– Vaksiner virker fortsatt

Her hjemme er hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,9 prosent til 936,78 tirsdag formiddag.

Dette kan henge sammen med ekspertuttalelser om at de eksisterende coronavaksinene fra Pfizer/BioNTech og Moderna også skal beskytte mot mutantviruset.

«Vi har ikke fått nyheter om at vaksinene er mindre effektive mot den – uttalelsene har heller vært det motsatte. Siden de rike landene i OECD nå igangsetter store vaksinasjonsprogrammer, er det viktigste at disse vaksinene fremdeles er effektive», skriver seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets i dagens morgenrapport.

– Genetisk veldig likt

Blant dem som har uttalt seg til CNBC er Vin Gupta, en tilknyttet assisterende professor fra helseinstituttet ved University of Washington i Seattle.

– Troen her er sterk på at vaksinene, slik de eksisterer i dag, vil være effektive i å avverge infeksjoner fra denne nye varianten i England, i tillegg til den gamle varianten som vi har strevd med i månedsvis nå. Dette er fordi at den nye varianten – på et genetisk nivå – ligner veldig på tidligere varianter, sier han.

– Vaksinenes effektivitet i å angripe og drepe coronaviruset er ekstraordinær, og vi venter enn så lenge ikke at mindre, genetiske endringer vil påvirke hvordan vaksinene presterer, fortsetter Gupta.

Bidens mann: – Ikke mer dødelig

Dr. Vivek Murthy, nominert til regjeringens fremste talsmann for folkehelse av påtroppende USA-president Joe Biden, understreker overfor NBC at det ikke finnes bevis for at den nye varianten av coronaviruset er mer dødelig.

– Budskapet er at hvis du er hjemme og hører disse nyhetene, så endrer ikke det vi som enkeltindivider tar av forholdsregler for å redusere spredningen av viruset. Munnbind, fysisk avstand og håndvask er fortsatt pilarene for å hindre overføring, sier han.