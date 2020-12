Målet var å vaksinere 20 millioner i desember - bare 1 million har fått vaksinen

Onsdag morgen kunne amerikanske helsemyndigheter opplyse om at kun én million amerikanere har fått coronavaksinen, som er langt bak målsetningen om å vaksinere 20 millioner amerikanere før nyttår, melder CNBC.

For å nå målet må 2,1 millioner amerikanere vaksineres hver dag frem til det står 2021 i kalenderen. Ifølge data fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er rundt 9,5 millioner vaksinedoser sendt ut så langt.

CDC samler inn data for vaksinedistribusjon på delstatsnivå og fra de lokale og føderale helsemyndighetene. Dataene kan dermed henge etter og ha en feilmargin.

USA er et av landene som er hardest rammet av pandemien og så langt er 18,2 millioner amerikanere bekreftet smittet av viruset, som også har ført til nærmere 323.000 dødsfall, ifølge ferske tall fra Johns Hopkins University.

Dr. Francis Collins, helsedirektør ved National Institutes of Health, uttalte tidligere denne uken at hvis myndighetene ikke når vaksineringsmålet, så håper han at amerikanerne forstår at «det er logistikkøvelse av enorme proposjoner».