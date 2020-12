317 nye coronasmittede siste døgn

I alt var det ved midnatt natt til lørdag registrert 46.248 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Rundt 2,7 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

Første juledag var 113 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på ti pasienter fra dagen før.

421 koronadødsfall var lille julaften meldt til Folkehelseinstituttet (FHI).

Det ble registrert minst sju koronadødsfall i Norge på julaften – to i Drammen, to i Bærum, to i Oslo og ett i Kongsberg.

Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn, ifølge tallene lille julaften. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

