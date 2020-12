Storbritannia må vaksinere 2 millioner mennesker i uken for å unngå en tredje smittebølge. Det viser en studie av London School of Hygiene and Tropical Medicine, gjengitt av CNBC.

Den nye virusvarianten oppdaget i Storbritannia har skapt stor bekymring, hvilket gjorde at norske helsemyndigheter så seg nødt til å forlenge flystansen til Norge. Den nye varianten kan være så mye som 70 prosent mer smittsom enn den forrige. Tall fra Reuters viser at rundt 71.000 mennesker har mistet livet i Storbritannia, som følge av Covid-19.

«Det strengeste scenarioet og skoler stengt gjennom januar, samt 2 millioner mennesker vaksinert hver uke, er den eneste muligheten vi vurderer at vil redusere antall mennesker på intensivbehandling, sett i forhold til nivåene under den første smittebølgen», het det i studien.



Storbritannia ble nylig det første landet som benyttet vaksinen fra Pfizer og BioNTech, og 600.000 briter har rukket å få den første dosen. Oxford-AstraZeneca-vaksinen ventes å bli benyttet fra tidlig i januar, under forutsetning om at den blir godkjent av myndighetene i løpet av de neste dagene.