Det britiske militæret er klare til å dele ut 100.000 vaksinedoser hver dag

Militære britiske styrker er klare til å fordele 100.000 vaksinedoser hver eneste dag hvis det trengs, ifølge en uttalelse fra den britiske forsvarssekretæren Ben Wallace torsdag, melder Reuters.

Wallace opplyste samtidig at han har autorisert bruken av 130 militære planleggere og personell for å jobbe med helsemyndighetene, for å bedre vaksine-logistikken.

«Jeg har også planer for inntil 250 team med medisinsk personell som er mobile og kan settes ut i hele landet. De kan fordele inntil 100.000 doser pr. dag etter forespørsel fra de nasjonale helsemyndighetene (NHS)», sier Wallace i et intervju med Times Radio.