Storbritannia åpner for blanding av vaksiner

Storbritannia vil i noen tilfeller tillate at folk får vaksinedoser fra forskjellige coronavaksiner. De britiske myndighetene sier at det kan bli aktuelt ved tilfeller hvor man ikke har de samme vaksinedosen på lager, skriver Reuters.

«(Hvis) den samme vaksinen ikke er tilgjengelig, eller hvis det første mottatte produktet er ukjent, er det rimelig å tilby en dose av det lokalt tilgjengelige produktet for å fullføre tidsplanen», står det i de nye retningslinjene som ble sendt ut på nyttårsaften.

Det presiseres at dette bare vil forekomme i ekstremt sjeldne tilfeller, og at myndighetene ikke anbefaler blanding av vaksiner.

Først til å godkjenne

Storbritannia, hvor over 74.000 har dødd som en følge av pandemien, var tidlig ute med godkjenning av Pfizers-vaksinen, og de var også først ute med å godkjenne vaksinen til AstraZeneca. Begge vaksinene er ment å bli gitt med to doser, gitt med flere ukers mellomrom, men de er ikke designet for å blandes sammen.

Imidlertid sier de nye vaksinerådene at selv om man bør gjøre alt man kan for å fullføre doseringsregimet med samme vaksine, kan pasienten få forskjellige vaksiner hvis pasienten har «øyeblikkelig høy risiko» eller man anser det som usannsynlig at vedkommende vil delta på nytt.

Ifølge Reuters var det flere som hevet øyenbrynene da det ble kjent tidligere denne uken at Storbritannia har planer om å utsette å gi den andre vaksinedosen til pasientene, i et forsøk på å sikre at flere mennesker kan få den mer begrensede beskyttelsen som en enkelt dose gir. USAs smitteverntopp Anthony Fauci gikk derimot ut på fredag og sa at han ikke var enige med britene om å utsette den andre dosen i opptil 12 uker.