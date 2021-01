– Mutert coronavirus er som en helt ny sykdom og mer smittsomt

Det muterte viruset som først ble påvist i Storbritannia har skapt frykt for at det kan være mer smittsomt. Undersøkelser anslår at den nye varianten er 50–70 prosent mer smittsom enn viruset som lammet verden i 2020, sier Andreasen, som er lektor i epidemiologi ved Roskilde universitet.

– Vi er i en situasjon hvor vi er nødt til å stanse viruset ved å ha mindre kontakt med hverandre. Man bør regne med at R-tallet har økt med 50–70 prosent. Nå ser det ut som den coronaen vi er vant til har et R-tall på rett under 1 med de nåværende restriksjonene, sier han.

R-tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre.

Andreasen mener Danmark nå er i en lignende situasjon som i mars, da det første coronaviruset spredte seg voldsomt.

– Det er ikke så mye annet vi kan gjøre nå enn å stramme ytterligere inn med restriksjoner. På sikt kan man håpe på å få stoppet noe av spredningen med bedre smittesporing, men det tar tid, sier han.

R-tallet i Norge er nå beregnet til 1,3, opplyste Folkehelseinstituttet lørdag. Hver person som er smittet av koronaviruset, smitter i snitt 1,3 personer videre. Bare for en måned siden, i begynnelsen av desember, anslo FHI at R-tallet lå på 0,8.

Til nå er det registrert 16 tilfeller av det muterte viruset i Norge.

