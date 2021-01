Går tregere enn planlagt

Vaksinering av coronaviruset skal både sørge for å redde menneskeliv og økonomien. så lagt er det satt mer enn 12 millioner doser i 30 forskjellige land, skriver Bloomberg.

Men det går ikke like raskt unna som først planlagt. Selv om USA begynte vaksineringen allerede i midten av desember, har landet kun vaksinert rundt 2,8 millioner personer. Det er langt unna målet på 20 millioner innen utgangen av 2020, skriver Financial Times.

Avisen peker på at årsaken til forsinkelsen er at administrasjonen av vaksinen er overlatt til lokale myndigheter, i stedet for føderalt nivå.

En rekke amerikanske medier melder om lange køer, mangel på utstyr, fagkompetanse og logistikkutfordringer.

USA har foreløpig bestilt 200 millioner doser med BioNTech/Pfizer-vaksinen, fordelt på sine 330 millioner innbyggere. EU har på sin side bestilt 300 millioner doser, med 448 millioner innbyggere.