På søndag godkjente det indiske legemiddeltilsynet de første coronavaksine for begrenset nødbrukt i landet. Den ene var vaksinen som er blitt utviklet av AstraZeneca og Oxford University, mens den andre er blitt utviklet av det indiske legemiddelselskapet Bharat Biotech sammen med et statelig institutt. Begge vaksinene trenger å bli oppbevart i standard kjøleskaptemperatur, på mellom 2 og 8 grader celsius, og skal bli gitt i to omganger.

India er det landet som er nest hardest rammet av coronaviruset, bare bak USA, med over 10 millioner som er blitt smittet. Myndighetene har forberedt seg på en vaksineutrulling i flere måneder, og planen er å ha vaksinert 300 millioner helsearbeidere, eldre og andre sårbare grupper innen august.

Mangler ved godkjenningen

Godkjenningen av vaksinen til Bharat Biotech har derimot hevet noen øyenbryn. Flere kritiserer det de mener er en altfor tidlig godkjenning av en vaksine som ennå ikke har fullført alle testfasene.

Ifølge BBC skal den indiske vakthunden rundt helse, «All India Drug Action Network», ha uttrykt «intense bekymringer» som en følge av at manglende data vedrørende effektiviteten til vaksinen og manglende åpenhet rundt godkjenningen.

Ifølge konsernsjefen hos Bharat Biotech, Krishna Ella, vil effektivitetsdata fra selskapets pågående forsøk fra de seneste fasene være tilgjengelig innen mars.

Mottakerne vil bli sporet

Under et nettmøte med pressen mandag sier Ella at det indiske legemiddelprodusenten sikter seg mot å ha en produksjonskapasitet på rundt 700 millioner doser av deres coronavaksine, Covaxin, i år.

– Vi har fire anlegg som er på vei opp, og vi planlegger å produsere rundt 200 millioner doser i Hyderabad, 500 millioner doser i andre byer, sier Ella, og legger til at selskapet har 20 millioner doser tilgjengelig så langt.

I nettmøtet forsvarte Ella godkjenningen, og siterte flere eksempler på godkjenninger av nødautorisasjoner som ble gitt tidligere basert bare på immunogenisitetsdata, og sa at han tror på Covaxins effektivitet.

Den indiske helseministeren Harsh Vardhan presiserte på Twitter søndag at godkjenningen for nødbruk for Covaxin var «i klinisk utprøvingsmodus», der alle mottakere av vaksinen ville bli sporet og overvåket som om de var i prøve.