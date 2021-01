Verdensbanken: Forsinket vaksinedistribusjon kan mer enn halvere den globale veksten

I USA har 4,5 millioner doser med coronavaksine blitt satt – et godt stykke under målet om å vaksinere 20 millioner mennesker før nyttår.

Ifølge USAs smittevernekspert Anthony Fauci er ligger grunnen for forsinkelsen i logistiske utfordringer.

Nå advarer imidlertid Verdensbanken mot at økonomien kan bli hardt rammet hvis vaksinedistribusjonen ikke tar til, skriver Financial Times tirsdag.

I beste fall står vi ovenfor en treg og utfordrende gjeninnhenting, ifølge banken.

Verdensbanken, som egentlig er en fellesbetegnelse for fem internasjonale organisasjoner under FN-systemet, anslo ifølge Financial Times at verdens BNP vil vokse med omtrent fire prosent i 2021. Anslaget er imidlertid avhengig av at vaksinedistribusjonen fungerer raskt og effektivt.

Organisasjonen advarer mot at hvis smittetilfellene fortsetter å øke og vaksinedistribusjonen blir hemmet av logistikkproblemer, vil veksten i den globale BNP vokse så lite som 1,6 prosent.

– Selv i avanserte økonomier har det vært utfordringer knyttet til vaksinasjonsprogrammene, og det ser vi også i de mer fattige landene, sier formann i Verdensbanken David Malpass ifølge Financial Times.

– De større økonomiene har reservert flere vaksiner enn de klarer å dele ut, så vi håper de vil frigjøre noen for salg og distribusjon i vanskeligstilte land.