– Få nordmenn får vaksine i første kvartal

– Det er en relativt rolig opptrappingsplan, sa smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI på et pressemøte torsdag morgen.

Alle landets kommuner, bortsett fra seks, er nå i gang med vaksineringen. De siste seks starter vaksinering neste uke.

Siden tirsdag har tallet på vaksinerte økt fra drøyt 4.000 til over 11.000, opplyser smitteverndirektøren.

I dag sier sju av ti nordmenn at de vil ta vaksinen. Oppslutningen er større jo eldre man er, og flere menn enn kvinner er positive til vaksinen, viser undersøkelser.

Usikker levering

Foreløpig forventer FHI å få rundt 6 millioner doser av Pfizer- og Moderna-vaksinen i løpet av 2021. Men det er stor usikkerhet når det gjelder leveringstakten, ifølge Bukholm.

– Vi vet aldri helt hvordan den blir, sier han. Foreløpig får Norge rundt 40.000 vaksiner i uka.

Norge har også en avtale om å få 3,3 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen når den blir godkjent.

Alle vaksinene er todosevaksiner. Det betyr at med disse tre vaksinene kan rundt 4,5 millioner nordmenn bli vaksinert i løpet av året. Hvis alt går som planlagt, håper FHI at alle nordmenn over 18 år som ønsker det, kan være vaksinert innen sommeren

Vurderer distribusjonen

De siste dagene har det blitt reist mange spørsmål om framdriften i vaksineringen. Virusforsker Gunnveig Grødeland argumenterte i et intervju med NRK at det ville det være mer effektivt om vaksineringen ble konsentrert i de mest folkevettet områdene i begynnelsen.

Men FHIs smitteverndirektør svarer at man ikke vet om vaksinene kan hindre koranviruset i å spre seg. Det viktigste blir derfor å hindre at folk blir alvorlig syke eller dør. Man vet ikke hvor smitten vil blusse opp.

– Det spiller ingen rolle om det er mange eller få i en kommune som blir vaksinert. Det viktigste er å systematisk få beskyttet de som er aller mest i risikosonen, sier han til NTB.

Dersom smittetrykket blir svært høyt i enkelte områder, vil FHI vurdere å legge om strategien og konsentrere innsatsen mer geografisk. Men det innebærer et vesentlig høyere nivå på smitten enn vi ser i dag, ifølge Bukholm, som ikke vil være mer konkret på hva som skal til før dette er aktuelt.

Få svar

Direktør Audun Hågå i Legemiddelverket istemmer i at det er mye vi ennå ikke vet om virkningen av vaksinene. I tillegg til spørsmål om den kan hindre smittespredning, er det også uvisst hvor lenge effekten av vaksinen sitter i.

– Vi vet heller ikke nok om hvordan vaksinen virker på de eldste, gravide, barn og dem med nedsatt immunforsvar, sier Hågå.