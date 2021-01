Ekspertkomite anbefaler fortsettelse av Bergenbio-studie

En ekspertkomite (iDMC) har anbefalt fortsettelse av fase-2 klinisk studie (BGBC020), skriver TDN Direkt mandag.

iDMC bemerker at data tyder på ingen fare for sikkerhet og at studien skal fortsette som planlagt.

Studien vil rekruttere 120 pasienter med covid-19 fordelt på fem lokasjoner i Sør-Afrika samt syv lokasjoner i India, hvor 60 pasienter vil få behandling med selskapets medisin bemcentinib og 60 pasienter i kontrollgruppen vil få «standard» behandling.