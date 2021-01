Ultimovacs går nå i gang med sin tredje av fire fase II-studier om effekten av selskapets kreftvaksine UV1 i kreftpasienter med en rekke ulike former for kreft. Studien skal gjøres ved å kombinere UV1 med to av AstraZenecas kreftmedisiner.

Dette fremgår av en børsmelding mandag morgen.

Studien sponses av den europeiske gruppen for klinisk forskning for gynekologisk kreft, Nordic Society of Gynaecological Oncology og ledes av gruppens medisinske direktør.

Innovasjon Norge har gitt Ultimovacs 10 millioner kroner til gjennomføring av studien. I tillegg hentet Ultimovacs 160 millioner kroner i mai for å fortsette den kliniske utviklingsplanen samt å finansiere driften.