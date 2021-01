Aker BioMarine har inngått en kommersialiseringsavtale for sitt nye forretningsområde rundt produktet Lysoveta der Aker BioMarine gir bort eksklusiv lisensavtale til et nytt selskap eiet 50/50 av den amerikanske suksessgründeren Michael Davidson og Aker BioMarine.

I bytte for lisensrettighetene skal Aker BioMarine motta både milepælbetaling og en tosifret prosentandel av salgsinntektene i form av royaltyinntekter.

SUKSESSGRÜNDER: Michael Davidson har solgt Omthera til AstraZeneca for 443 millioner dollar og Corvidia Therapeutics til NovoNordisk for 2,1 milliarder dollar. Nå skal han kommersialisere Aker BioMarines nyeste produkt. Foto: Corvidia

Attraktiv for «big pharma»

– Michael Davidson skal ta selskapet gjennom de første fasene som skal gjøre selskapet attraktiv for «big pharma». Det har ikke Aker BioMarine kompetansen til, sier adm. direktør Matts Johansen i Aker BioMarine.

Det er bare én og en halv måned siden Aker BioMarine lanserte sitt nye produkt, Lysoveta, som er basert på LPC-bundet EPA og DHA fra krill. Produktet bidrar til å slippe Omega-3 mer effektivt til hjernen, og følgelig gi stor helseeffekt.

– Vi har sagt at vi skal gjøre partnerskap med farmaselskaper knyttet til kommersialiseringen av teknologien. Dette er den første farmasøytiske avtalen basert på disse rettighetene, sier Johansen.

To milliardsalg

Davidsons selskap, Medical Food Solutions Research er ikke det man normalt omtaler som «big pharma», men Johansen er sikker på at Davidson er mannen som skal bringe Lysoveta dit.

– Davidson er en kjent og suksessrik farmaentreprenør i USA. Han har en sterk track record og solgt selskaper til «big pharma». Aker BioMarine har ikke denne kompetansen selv, sier Johanssen.

Davidson solgte i 2013 Omthera til AstraZeneca for 443 millioner dollar før han grunnla Corvidia Therapeutics som i 2020 ble solgt til NovoNordisk for 2,1 milliarder dollar.

– Davidson skal nå hente 30 millioner dollar i en emisjon i det nye selskapet gjennom bruk av sitt investornettverk, sier Matts Johansen.

Store markeder

Det var i slutten av november at Aker BioMarine meldte om sitt nye Lysoveta-produkt, som var forventet å åpne et stort marked for Aker BioMarine ved siden av selskapets satsing på Superba krillolje.

«Lanseringen av Lysoveta gir oss et nytt segment innen hjerne og øye som er dobbelt så stort som Omega-3 på kosttilskudd. Den andre dimensjonen er morsmelkerstatningsmarkedet som er ti ganger så stort som Omega-3-markedet. I tillegg er det farmasøytiske markedet 20 ganger så stort», sa Johansen til Finansavisen i november.

Mens Omega-3-tilskudd utgjør et marked på 4,6 milliarder dollar årlig, hvorav Superba krillolje har 97 millioner dollar, utgjør det globale markedet for øyehelse 23,5 milliarder dollar, mens hjernehelse utgjør 86 milliarder. Begge markedene forventes å vokse raskt.