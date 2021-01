– Dette er fantastisk - en milepæl

– Vårt mål er å finne en partner med industriell posisjon og finansiell kapasitet til å gå i fase III-studier med ulike indikasjoner. Vi vil gi så mye data som mulig om et produkt som kombineres med ulike medisiner for å utvide potensialet i behandlingen, sier Carlos de Sousa.

Mandag flagget Ultimovacs-sjefen sin tredje av fire fase II-studier om effekten av selskapets kreftvaksine UV1 i kreftpasienter med en rekke ulike former for kreft. Studien skal gjøres ved å kombinere UV1 med to av AstraZenecas kreftmedisiner, og omfatter til sammen 30 sykehus i ti land.

– En milepæl

– Dette er fantastisk. Det er en milepæl for et lite norsk bioteknologiselskap i Norge. Det har en meget høy verdi, sier de Sousa til Finansavisen.

– Det er viktig for oss at AstraZeneca skal være med i gruppen som driver studien. I tillegg er det toppen av europeiske spesialister innen kreft som gjennomfører studien. Det gir oss synlighet innen behandling av kreft i Europa, legger han til.

Studien sponses av den europeiske gruppen for klinisk forskning for gynekologisk kreft, Nordic Society of Gynaecological Oncology og ledes av gruppens medisinske direktør.

Innovasjon Norge har gitt Ultimovacs 10 millioner kroner til gjennomføring av studien. I tillegg hentet Ultimovacs 160 millioner kroner i mai for å fortsette den kliniske utviklingsplanen samt å finansiere driften.

Flere typer kreft

Ultimovacs startet den første fase II-studien på hudkreft i juni i fjor med forventede resultater i løpet av 2022. Den andre studien går på kreft i lungene som følge av asbest. Her har selskapet med Bristol Meyer Squibb, og også her skal resultatene foreligge i 2022.

Den fjerde studien går på kreft i hode og hals, og inkluderer tyske spesialister uten at en stor farmasigigant er involvert. For både denne og AstraZeneca-studien forventes resultater å foreligge i 2023.

– Dette er det andre «Big Pharma»-selskapet vi samarbeider med. For oss betyr det at de anerkjenner at vår vaksine kan ha en verdi i samarbeid med deres medisiner. I disse dager er det ikke lett å få slike samarbeid med «Big Pharma». Det representerer en anerkjennelse av kvaliteten på vår forskning. Det gir oss også regelmessig kontakt med disse selskapene, hvilket også er viktig, sier Carlos de Sousa.

Jakter lisensdeal

– Alle studiene er viktige for oss da de omhandler fire ulike typer kreft med behandling ved bruk av ulike typer medisiner, sier de Sousa.

Han har nå ansatt en mann som kun skal jobbe med å kommunisere med store farmasiselskaper, og er tydelig på at Ultimovacs ønsker å snakke med alle de store.

– Bristol Meyers Squibb og AstraZeneca vil kjenne oss og våre data best, men vi vil ha kontakt med så mange store farmasiselskaper som mulig, sier de Sousa.

– Med resultatene vi får i 2022 og 2023 går vi i samarbeid med «Big Pharma» for å få en bra lisensdeal før en fase III-studie. Da blir det partneren som kjører denne studien. Jo bedre data vi får på ulike typer kreft fra fase II-studien, jo høyere blir våre verdier, sier de Sousa.

– Studien med AstraZeneca er større, og indikasjonen er også større, men verdien av samarbeidet med AstraZeneca er det samme for oss som samarbeidet med Bristol Meyers Squibb, sier de Sousa.

Vedlikeholdsbehandling

I fase II-studien i eggstokkreft med skal Ultimovacs' UV1-vaksine brukes i kombinasjon med AstraZenecas sjekkpunkthemmer og PARP-hemmer. Pasientene er personer som har fått behandling med cellegift i to omganger, og er i bedring.

Studien undersøker om UV1 kan brukes som vedlikeholdsbehandling av pasientene i kombinasjon med sjekkpunkthemmer og PARP-hemmer.

Denne studien vil gjøres på 184 pasienter, men totalt vil fase II-studiene omfatte 500 pasienter.

Gjelsten Holding er største aksjonær i Ultimovacs foran Stein Erik Hagen, Universitetssykehuset i Oslo og Anders Wilhelmsen-familien. Selskapet har en børsverdi på 2,5 milliarder kroner.