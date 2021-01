Oslo får alle dosene når Moderna-vaksinen kommer til Norge tirsdag

Fra før er Pfizer/Biontechs vaksine tatt i bruk i Norge. Folkehelseinstituttet opplyser at de er glade for at enda en vaksine nå er tilgjengelig.

Oslo har bedt om at vaksinestrategien endres og hovedstaden prioriteres. Oslo får alle Moderna-dosene som kommer tirsdag.

– Det er et ganske begrenset antall doser nå. Det er 4.000 nå og 6.000 om 14 dager. Vi tenker at det er hensiktsmessig å sende dem til et sted som kan nyttiggjøre seg av disse dosene ganske raskt, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han vil ikke kalle det en endring av vaksinestrategien. I alt får Norge 67.000 doser av Moderna-vaksinen i januar og februar.

