Kinesisk coronavaksine bare 50 prosent effektiv

Butantan Institute i Brasil er de første som har fullført forsøk så sent i fasene med CoronaVac, som vaksinene som er utviklet av det kinesiske legemiddelselskapet Sinovac Biotech heter.

Det brasilianske instituttet gikk i forrige uke ut og sa at førsøksdata fra sent stadium viste at CoronaVac hadde en effektivitetsgrad på 78 prosent blant frivillige med milde til alvorlige infeksjoner. Men på tirsdag gikk instituttet ut og sa at vaksinens samlede effektivitetsgrad falt til 50,4 prosent når de inkluderte «veldig milde» tilfeller som ikke krevde medisinsk hjelp, skriver CNBC.

Med en effektivitetsgrad på 50,4 prosent oppfyller den så vidt det er kravene for myndighetsgodkjenning.

Både coroanvaksinen fra Pfizer-BioNTech og Moderna viste en effektivitetsgrad på rundt 95 prosent på de senere stadiene.

Kritiseres av forskere

Ifølge CNBC har det statlige Butantan Institute blitt kritisert av forskere og helseeksperter for mangel på åpenhet rundt offentliggjøring av prøvedata. Instituttet skal blant annet ha forsinket forsøksresultater tre ganger – som instituttet skyldte på en fortrolighetsklausul i kontrakten med Sinovac – og i forrige uke kunngjorde de delvis data som viste en effektivitetsrate som var mye høyere enn det den samlede dataene viser.

Brasil og andre utviklingsland har satt sin lit til den kinesiske vaksinene, ettersom rikere land snapper opp vaksinene som er blitt utviklet i Vesten. Sinovacs CoronaVac-vaksine er også billigere og lettere å transportere fordi den kan lagres i vanlige kjøleskap, i motsetning til vaksinen fra Pfizer-BioNTech som må oppbevares ved minst minus 70 grader.

Brasil er blant de landene som er blitt hardest rammet av coronaviruset, med over 8 millioner registrert smittet og over 200.000 døde – som er det nest høyeste dødsraten i verden.

I tillegg til Brasil gjennomfører også utviklingsland som Tyrkia og Indonesia forsøk med CoronaVac. Indonesia godkjente på mandag vaksinen for nødbruk – som det første landet utenfor Kina – etter at foreløpige data fra forsøk på sent stadium viste en effektivtetsgrad på 65,3 prosent, skriver Reuters.