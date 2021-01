Aker BioMarine utvider porteføljen

Aker BioMarine utvider sin ingrediensportefølje med lanseringen av INVI, et hydrolysert proteinisolat med en komplett aminosyreprofil, går det frem av en børsmelding.

Aminosyreprofilen er også rik på mineraler, inklusive kalsium og magnesium.

INVI er ifølge meldingen ideelt for bruk i drikkevarer (både i pulver og flytende form) og generelt for mat- og drikkevaremerker som vil utvide produktporteføljen med en «høykvalitets og bærekraftig proteinkilde».

– Milepæl

– For fem år siden satte vi oss et mål om å lansere den beste proteiningrediensen i klassen, og jeg er glad for at vi nå har nådd denne milepælen, sier toppsjef Matts Johansen i en kommentar.

Det globale ingrediensmarkedet for proteiner var estimert til 3,6 millioner tonn i 2020, hvorav Euromonitor estimerer INVIs marked til 950.000 tonn.

Aker BioMarine planlegger å øke produksjonen til 5.000 tonn årlig, estimert til å generere 80-100 millioner dollar i inntekter, med første produkt på markedet i 2022/23.