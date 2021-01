– Vi må leve med coronaviruset for alltid

Samtidig som en hel verden følger spent med på utrullingen av coronavaksiner, kommer sjefen for den ene vaksineleverandøren med en kalddusj.

– SARS-CoV-2 forsvinner ikke. Vi kommer til å leve med dette viruset, tror vi, for alltid, sa Moderna-sjef Stephane Bancel onsdag ifølge CNBC i en paneldebatt på JPMorgan Healthcare Conference.

– Helsemyndigheter må kontinuerlig se etter nye varianter av viruset, slik at forskere kan produsere vaksiner for å bekjempe dem, la han til.

Enig med ekspertisen

Talsmenn for helsemyndigheter og smitteverneksperter har tidligere sagt at coronaviruset vil bli en endemisk sykdom, noe som betyr at den vil være her til alle tider, dog sannsynligvis på lavere nivåer enn nå.

Bancel ser altså ut til å dele den oppfatningen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) hevder ifølge CNBC at det allerede finnes fire endemiske coronavirus verden over, men at de ikke er så smittsomme og dødelige som Covid-19.

Jakter flokkimmunitet

Kanalen melder videre at amerikanske helsemyndigheter jobber på spreng for å få distribuert vaksinene fra både Pfizer/BioNTech og Moderna, men det vil trolig ta måneder å vaksinere så mange at man oppnår flokkimmunitet.

Flokkimmunitet betyr at viruset ikke har nok smittebærere til å spre seg.

Bancel uttalte likevel onsdag at han forventer USA til å bli et av de første store landene som oppnår «tilstrekkelig beskyttelse» mot viruset.