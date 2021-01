Meglerhus tror aksjen kan stige 29 prosent

SEB hever kursmålet på Aker BioMarine fra 140 til 155 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne er, ifølge TDN Direkt, godt fornøyde med at Aker BioMarine har brukt de siste månedene på å lansere de to nye virksomhetsområdene Invi og Lysoveta og det sirkulære økonomiselskapet Aion. Meglerhuset øker multiplene for å bedre kunne reflektere det langsiktige potensialet for selskapets innovasjonsportefølje.

Denne uken ble det kjent at Aker BioMarine lanserte Invi, et hydrolysert proteinisolat med en komplett aminosyreprofil.

Det globale ingrediensmarkedet for proteiner er estimert til 3,6 millioner tonn i 2020, hvorav Euromonitor estimerer Invis marked til 950.000 tonn. Aker BioMarine planlegger å øke produksjonen til 5.000 tonn årlig, estimert til å generere 80-100 millioner dollar i inntekter, med første produkt på markedet i 2022/23.

Torsdag sluttet aksjen på 120 kroner. For at det nye kursmålet skal nås må aksjen stige 29 prosent.