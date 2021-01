Rettelse: Grunde Eriksen har ikke lastet opp i BerGenBio

Grunde Eriksen, tidligere primærinnsider i BerGenBio, har ikke lastet opp i biotekselskapet. Aksjonærlistene viser at Eriksen har 400.000 aksjer mer enn i går, men det stammer fra en annen type transaksjon.

Om det er snakk om utlån av aksjer eller terminer vil ikke Eriksen gå nærmere inn på.

Eriksens eksponering mot selskapet er i praksis uendret.

Grunde Eriksen, tidligere primærinnsider i BerGenBio, står i dag oppført med 400.000 flere aksjer i biotekselskapet.

Det viser seg at Eriksens eksponering mot selskapet ikke er

Rykende ferske aksjonærlister viser at Eriksen har kjøpt 400.000 aksjer. BerGenBio-kursen er i skrivende stund på 35,80 kroner hvilket vil si at kjendisinvestoren har lastet opp for over 14,3 millioner kroner.

Eriksen er etter transaksjonen eksponert med rett over 640.000 aksjer i biotekselskapet gjennom Altitude Capital. Aksjene har en verdi på 23 millioner kroner etter dagens foreløpige kurs.