Rask covid-19-antistofftest i innspurten

– Vår antistofftest for covid-19-virus har en unik posisjon. Verdien ligger i at vi kan teste høyere volum og gi raskere svar. Testene kan også kjøres på alle plattformer og gir lavere belastning på laboratoriene, sier Hilja Ibert, adm. direktør i Gentian Diagnostics til Finansavisen.

Gentian Diagnostics sendte fredag ut en børsmelding om at selskapets covid-19-antistofftest har gått fra «proof-of-concept»-fasen til initierings- og optimaliseringsfasen.

En antistofftest avslører om du tidligere har vært smittet av coronaviruset og hatt covid-19-infeksjon. Det finnes antistofftester for covid-19 i markedet i dag. Tidslinjen for lansering av Gentians test er satt til fjerde kvartal i år.

Runar Vatne er største aksjonær i Gentian Diagnostics med 13,1 prosent, gjennom Vatne Equity. Kjetil Holtas Holta Life Sciences er nest størst med 7,9 prosent.

Nyheten ga liten bevegelse i Gentian-aksjen, som ved 15-tiden ble omsatt for snaut 52 kroner. Det seneste året er aksjen ned 12 prosent for selskapet som har en markedsverdi på 800 millioner kroner på Oslo Børs.

Testsvar på 10 minutter

Gentian Diagnostics' mål er å være først i markedet med å tilby covid-19-antistofftest på automatiserte plattformer hvor resultatet foreligger raskt.

Testene er avgjørende for å finne ut om vi opprettholder immunitet mot covid-19 også etter vaksinasjonen og på sikt Hilja Ibert, Gentian Diagnostics

Antistofftesten tas som en blodprøve, tilsvarende som andre aktørers tester. Forskjellen er, ifølge Ibert, at Gentians test kan kjøres på alle instrumenter og testplattformer i dagens marked og at testsvaret kommer raskere.

KAN LYKKES I ÅR: Hilja Ibert, adm. direktør i Gentian Diagnostics, håper å bidra til flokkimmunitet mot covid-19. Foto: Gentian Diagnostics

– Resultatet fra testen vår foreligger innen 10 minutter. Andre tester i markedet i dag tar det mye lengre tid å få svar på.

– Vår teknologi gjør også at vi kan utføre 2.000 covid-19-antistofftester i timen, mens andre aktører kun har kapasitet til rundt 300 tester på samme tid.

– Viktig for massevaksinasjonen

Konsernsjefen er klokkeklar på at covid-19-antistofftester er et viktig verktøy for effektiv vaksinering og oversikt over immuniteten i befolkningen.

– Testene støtter vaksinasjonsinnsatsen gjennom å hjelpe helsemyndighetene med oversikt over immuniteten i forskjellige grupper i befolkningen. Testene er avgjørende for å finne ut om vi opprettholder immunitet mot covid-19 også etter vaksinasjonen og på sikt.

Gentian Diagnostics’ test skal også, ifølge konsernsjefen, ikke belaste sprengt kapasitet på laboratoriene.

– Det er store utfordringer på laboratoriene fordi det kommer så mange tester inn. Vår test er automatisert og belaster ikke laboratoriene slik andre tester gjør.

MÅLER IMMUNITET: Gentian Diagnostics antistofftest er ifølge selskapet viktig for en effektiv massevaksinasjon og immunitet mot covid-19-sykdom. Foto: Dreamstime

Prosjektet er et samarbeid med Universitetet i Tromsø, som gir ekspertise og veiledning om SARS-CoV-2 forskning og vaksinasjonstrender. Gentian Diagnostics mottok millionstøtte til prosjektet i juli i fjor.