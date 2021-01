AstraZeneca har problemer med vaksineproduksjonen

Ifølge den tyske avisa Bild har AstraZeneca informert EU-kommisjonen om at de vil være i stand til å levere betydelig mindre covid-19 vaksine i første kvartal enn tidligere lovet.

Bild viser til anonyme kilder hos AstraZeneca, og også østerrikske OE24 melder om forsinkelsen.

Ifølge OE24 ble de 27 vaksinekoordinatorene i EU, blant dem østerrikske Clemens Martin Auer, orientert om produksjonsvanskene.

For Østerrikes del innebærer det at landet vil få 2 millioner færre doser enn lovet i første kvartal, skriver OE24.

Betydelig

Ifølge Financial Times ble produksjonsproblemene kjent under et møte med EU-landenes vaksinekoordinatorer og EU-kommisjonen fredag ettermiddag.

En av avisens kilder beskriver vaksineprodusentens leveringsproblemer som «betydelige», mens en annen sier at «på kort sikt ser ikke dette bra ut».

Mindre enn antatt

AstraZeneca opplyser til avisen at de første forsendelsene av vaksinen vil gå som planlagt, men at det «innledende volumet» vil «bli mindre enn opprinnelig antatt som følge av redusert kapasitet ved et produksjonsanlegg innenfor den europeiske forsyningslinjen».

– Vi vil levere titall millioner doser til EU i februar og mars, når vi trapper opp produksjonsvolumet, legger selskapet til.

Ikke godkjent

AstraZeneca er en av seks leverandører EU-kommisjonen har inngått innkjøpsavtaler med. Avtalene dekker også Norge.

Vaksinen er ennå ikke godkjent av EUs legemiddelbyrå EMA, men det ventes at det vil skje innen utgangen av neste uke.

Dersom EMA godkjenner AstraZenecas koronavaksine 30. januar, kan Norge få over 1,1 millioner doser i februar, skrev VG tidligere denne uka.

Færre doser til Norge

Helseminister Bent Høie (H) opplyser nå at det vi bli snakk om langt færre doser.

– Helse- og omsorgsdepartementet fikk i kveld informasjon fra AstraZeneca om at vi får betydelig færre doser i første kvartal enn det tidligere prognoser tilsa. Dette vil gjelde for hele Europa, sier han til NTB.

– Vi jobber nå med å avklare konkret antall doser, men vi forventer å motta i underkant av 200.000 doser i løpet av februar, med ytterligere leveranser i mars og framover, sier Høie.

