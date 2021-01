FT: Moderna utvikler ny coronavaksine for mutert variant

Legemiddelselskapet Moderna, som er et av selskapene som har fått sin coronavaksine godkjent, har begynt utvikling av en ny vaksinevariant som skal være mer effektiv mot en mutasjon av viruset som opprinnelig ble funnet i Sør-Afrika.

Det skriver Financial Times mandag.

Tester har vist at Modernas godkjente vaksine fungerer mot mutasjonen, dog med seks ganger mindre effektivitet enn mot den vanlige varianten.

Worst-case

Moderna-toppsjef Stépgane Bancel uttalte til Financial Times at selskapet forberedte seg på et "worst-case"-scenario, til tross for at Bancel selv ikke skal ha noen bekymringer om vaksinens effektivitet.

– Hvis noe må bli gjort innen sommeren vil vi gjøre noe, men vi kan ikke falle bakpå, skal han ha sagt til avisen.

– Vi ønsker ikke at viruset vinner, vi vil at menneskeheten vinner.

Moderna stiller seg som det første og foreløpig eneste vaksineutvikler som har satt i gang utviklingen av en coronavaksine som er rettet mot en virusmutasjon.