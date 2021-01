Photocure inngår avtale i Asia

Photocure har inngått en partnerskapsavtale med Asieris MediTech, som er del av Jiangsu Yahong Meditech. Asieris får eksklusive rettigheter til registrere og kommersialisere Hexvix i Kina og Taiwan.

Basert på avtalen vil Photocure motta en upfront-betaling på 750.000 dollar, eller 6,44 millioner kroner, for rettighetene. Videre vil Photocure motta betalinger på opptil 1,4 millioner dollar for å oppnå regulatoriske milepæler, inkludert markedsgodkjenninger i Kina og Taiwan. Photocure vil også motta royalty på produktsalget.

– Å utvide virksomheten vår geografisk er en strategisk prioritering for Photocure, og vi er veldig glade for å samarbeide med Asieris for å kommersialisere Hexvix i både Kina og Taiwan, sier Photocure-sjef Dan Schneider i en melding.

Kort tid etter at handelen tok til på Oslo Børs stiger Photocure-aksjen 5,1 prosent til 106,80 kroner.