BerGenBio presenterte lovende resultater

Helseselskapet BerGenBio har resultater på at bemcentinib i kombinasjon med pembrolizumab ble godt tolerert og viste lovende klinisk aktivitet i motstandsdyktig lungekreft. Det medfører at studien er blitt presentert på «World Conference on Lung Cancer 2021» i Singapore, melder selskapet i en børsmelding.

Presentasjonen omfattet oppdaterte data fra kohort B i studien, som vurderer sikkerheten og effekten av bemcentinib i kombinasjon med anti-PD-1 -behandling pembrolizumab, hos 16 motstandsdyktige NSCLC-pasienter tidligere behandlet med PD-L1 eller PD-1-sjekkpunkthemmere (CPI) som monoterapi. Rekrutteringen pågår i disse pasientpopulasjonene.

Interim data fra kohort B viser at den totale responsraten blant de syv evaluerbare cAXL-positive pasientene var 14 prosent med en sykdomskontrollrate på 86 prosent og en 2,5 ganger forbedring i progresjonsfri overlevelsesrate hos cAXL positive pasienter. Hos de syv cAXL-negative pasientene viste alle klinisk progresjon hvorav 29 prosent av pasientene demonstrerte klinisk nytte etter behandling.

Interim data viser at bemcentinib i kombinasjon med pembrolizumab tolereres godt og viser lovende klinisk aktivitet ved motstandsdyktig lungekreft. I tillegg, en full analyse av tumor genuttrykk identifiserte en AXL positiv gensignatur, karakteristisk for en immun undertrykkelsesmekanisme, hos pasienter med ervervet (kohort B) resistens mot CPI.

Det primære endepunktet for studien er total responsrate med forhåndsdefinerte kriterier for å fortsette fra første til andre trinn i hver kohort. Sekundære endepunkter inkluderer sykdomskontrollhastighet, progresjonsfri overlevelse, total overlevelse og sikkerhet.

«Disse lovende foreløpige dataene antyder at bemcentinib tolereres godt i disse sårbare pasientgruppene og kan mulig reversere ervervet motstand mot sjekkpunkthemmere ved å målrette mot AXL-positive makrofager og regulatoriske dendritiske celler. Disse funnene støtter videre utvikling av AXL -hemming med bemcentinib for å utvide effekten av immunterapi i biomarkør-valgt motstandsdyktig NSCLC», uttaler Dr. Matthew Krebs.