AstraZenecas vaksine klar for bruk i Norge og EU

Koronavaksinen til den svensk-britiske legemiddelgiganten er utviklet ved Oxford-universitetet og er både billigere og lettere å oppbevare enn vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna. Men den gir ikke like effektiv beskyttelse som de to andre.

Både i Norge og EU er imidlertid gleden stor over at en tredje vaksine mot covid-19 er godkjent, selv om de siste dagene har vært preget av full strid mellom EU og AstraZeneca om mengden vaksineleveranser og hva kontrakten mellom dem innebærer.

– Jeg forventer at selskapet leverer de 400 millioner dosene vi er blitt enige om. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å sikre vaksiner for europeere, våre naboer og partnere verden over, skriver EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på Twitter fredag kveld, der hun også kunngjorde at vaksinen er godkjent.

Mens AstraZeneca sier avtalen bare forplikter dem til å gjøre sitt beste, står EU fast på at avtalen er krystallklar og bindende.

Fredag ble de to partene enige om å offentliggjøre en sladdet versjon av kontrakten som ble inngått i august.

Også for eldre

Som ventet ga EUs legemiddeltilsyn EMA tommelen opp AstraZenecas vaksine tidligere fredag. Den er godkjent for alle over 18 år uten noe unntak for de aller eldste slik det var snakk om i forkant. Det er i stedet opp til hvert enkelt land å vurdere om vaksinen også skal gis til eldre personer.

Med de nye leveransene fra AstraZeneca har Norge trolig nok doser til å vaksinere risikogruppene og kritisk helsepersonell innen 1. juli, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi kan vaksinere 1,8 millioner nordmenn før sommeren, sier han til NTB fredag kveld.

Ifølge Legemiddeltilsynet vil vaksinen ankomme Norge tidlig i februar, men fagdirektør Steinar Madsen erkjenner at det er en viss usikkerhet om hvor effektiv vaksinen er for personer over 65 år.

– Det har vært få personer over 65 år som har vært med i studiene, slik at det har vært en diskusjon om man har nok data. Men vi vet fra tidligere at det vanligvis er slik at eldre personer har effekt av vaksinasjonen, sier Madsen.

Færre leveranser

I forrige uke varslet AstraZeneca at de bare kunne levere 31 millioner doser til EU i første kvartal, ikke de 80 millioner dosene som var forespeilet.

Noen timer før godkjenningen kom det meldinger om at AstraZeneca kunne skaffe til veie ytterligere åtte millioner doser.

Norge var forespeilet om lag 1,1 millioner doser av vaksinen i februar, men for en uke siden ble antallet nedjustert til i underkant av 200.000, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– I denne situasjonen er det viktig at de europeiske landene fortsetter å arbeide sammen for å øke tempoet i produksjon og forsyning av vaksiner, sier Høie i en pressemelding.

– Beskytter mot alvorlig sykdom

Toppsjefen i det svensk-britiske legemiddelselskapet passet på å rose vaksinen da meldingen om EUs godkjenning kom.

– Dagens anbefaling understreker verdien av AstraZenecas covid-19-vaksine, som ikke bare er effektiv, men også enkel å distribuere – og aller viktigst – den beskytter fullt ut mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser, sier Pascal Soriot.

Selskapet har den siste tiden begrunnet forsinkelsene med produksjonsproblemer ved sitt anlegg i Belgia. Det fikk EU til å be belgiske myndigheter inspisere fabrikken, noe som ble gjort torsdag.

EU er også opprørt over at AstraZeneca samtidig leverer som normalt til Storbritannia, der to av selskapets fire europeiske fabrikker ligger. Det er ingen punkter i avtalen som sier noe om at EUs vaksiner kun skal komme fra fabrikker som ligger i unionen, sier EU. Brussel mener også at de ikke skal havne bak britene i køen, selv om britene signerte sin avtale med AstraZeneca flere måneder før EU.

Til helgen løfter EU vaksinene opp på øverste nivå i kommisjonen. Ifølge Politico skal von der Leyen søndag i videomøte med toppsjefene for alle vaksineleverandørene, blant dem AstraZenecas Pascal Soriot.

(©NTB)