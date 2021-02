Oslo letter på tiltakene

– Dagens lettelser betyr ikke at faren er over. Det er en risiko for at vi må ta tiltaksnivået tilbake til rødt nivå, og det kan også skje om kort tid. Den situasjonen her er veldig uforutsigbar. Men å holde skolene på rødt nivå i tilfelle smitten går opp igjen, er ikke innenfor reglene, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.