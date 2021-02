SoftOx Solutions straffes etter kvartalstall

I fjerde kvartal 2020 fikk SoftOx Solutions et resultat før skatt på minus 20,5 millioner kroner, mot et negativt resultat på 6,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2019. Selskapet fikk et driftsresultat på minus 22 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 6,7 millioner kroner i samme periode i fjor.