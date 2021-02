– Urinveisinfeksjon er et plagsomt og ofte gjentagende problem for kvinner. Vi vet også at mange kvinner behandler plagene selv. Til nå har det dessverre vært få, gode reseptfrie alternativer i apotek for lindring av symptomene, og vi er derfor glade for at Cysticina nå blir tilgjengelig i Norge, sier Navamedic-sjef Kathrine Gamborg Andreassen i meldingen.