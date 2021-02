Inntektshopp for Carasent

Inkludert kostnader for endringer i virkelig verdi av tidligere utstedte aksjeopsjoner på 17,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2020 og anskaffelsesrelaterte kostnader for Avans Soma på 7,3 millioner kroner, var resultatet et nettotap på 21,9 millioner kroner sammenlignet med 0,4 millioner i fjerde kvartal 2019.