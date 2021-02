– Folkehelseinstituttet beskriver at det nå er bedre oversikt over smittesituasjonen for virusvarianter både i Oslo, Halden og Sarpsborg, og i de omkringliggende kommunene. Smittesporingsarbeidet er styrket, og oppfølgingen forsterket blant annet ved at det anbefales test både når man gå inn og ut av karantene, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling til regjeringen.