Etter samtaler med USAs legemiddeltilsyn (FDA) og en intern gjennomgang mener selskapet å kunne oppnå et robust klinisk datasett med 120 pasienter, og ikke 130 som tidligere ventet. På dette grunnlag trengs 47 pasienter til for å fullføre paradigme-studien og gjøre Betalutin klart for regulatorisk innlevering.