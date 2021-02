RINGER INN TIL NY FEST: Konsernsjef Øystein Soug (t.v.) holdt seg for ørene under børsnoteringen av Targovax i 2016. Nå ringer han inn til konfirmasjonsfest for å feire at biotekselskapet kan regnes som «voksen». Her tidligere børsdirektør Bente A. Landsnes (i midten) og tidligere adm. direktør Gunnar Gårdemyr (t.h.). Foto: Brian Cliff Olguin