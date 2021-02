Sykehus gjenopptar implementering av urinmåler – Observe opp 15 prosent

– Vi er glade for at Nya Karolinska Sjukhuset - et ledende universitetssykehusi Europa, har besluttet å gjenoppta implementeringen av Sippi på Cardiothoracic ICU-avdelingen. Dette kan videre fungere som en referanse for andre avdelinger ved samme sykehus så vel som ved andre sykehus, sier Björn Larsson, administrerende direktør Observe Medical.