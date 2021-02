Norlandia Health Group snudde for fjerde kvartal minus til pluss og endte med en bunnlinje på 24,9 millioner kroner. Til sammenligning gikk selskapet med 68,9 millioner kroner i underskudd for tilsvarende kvartal i 2019.

For året 2020 endte det imidlertid med et tap på 49,2 millioner kroner før skatt. Det opplyses at det resultatet i stor grad ble påvirket av et urealisert valutatap på 108,2 millioner kroner.

Det heter i rapporten at coronapandemien har vært, og forblir, en stor usikkerhet for selskapet. Likevel har selskapets økonomiske prestasjon blitt mindre påvirket enn først fryktet.

Det skinner også gjennom i omsetningen til selskapet som økte til 1,4 milliarder kroner. Dette sammenlignet med tilsvarende kvartal året før, der selskapet omsatte for 1,3 milliarder kroner.

Selskapet er gjennom Hospitality Invest eid av Adolfsen-brødrene, Kristian og Roger. NHC drifter blant annet med helsetjenester, barnehagedrift, asylmottak og eiendomsutvikling.