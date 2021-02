DNB Markets: – Dobling av aksjekursen eller betydelig kursfall

ONCO

I onsdagens rapport fra DNB Markets anbefales kjøp av aksjer i det svenske bioteknologiselskapet Oncopeptides. Kursmålet er på 335 svenske kroner mens aksjen sluttet på 174,50 kroner tirsdag.

Ifølge tallknuserne fikk selskapet i august 2020 beskjed fra amerikanske helsemyndigheter (FDA) om prioritert vurdering av Melflufen. Legemiddelet planlegges brukt i kreftbehandling av pasienter med tilbakefall, og som ikke lenger responderer på tidligere behandlingsmetoder.

Viktig nyhet

«Beskjeden fra FDA innebar at konklusjonen vedrørende en godkjenning skal være klar innen 28. februar. Avgjørelsen vil etter vårt syn kunne bli den viktigste i selskapets historie så langt», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Med grunnlag i dataene fra de gjennomførte studiene ser analytikerne det som mest sannsynlig med en godkjennelse.

«En negativ avgjørelse eller eventuelt en avgjørelse som innebærer usikkerhet vil imidlertid kunne medføre et betydelig kursfall», skriver DNB Markets.

Vekstplaner

Ifølge analytikerne lå kontantbeholdningen ved utgangen av fjerde kvartal 2020 på 840 millioner svenske kroner, men ledelsen har allerede signalisert at vekstplanene gjør at de vil ha behov for å styrke kapitalbasen ytterligere fremover og DNB Markets ser derfor ikke bort fra at eventuelle positive nyheter og kursløft vil kunne bli benyttet til å hente inn mer kapital.