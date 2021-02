Coronaalarmen nedjustert fra 5 til 4

Alarmnivået settes ned i både England, Skottland, Wales og Nord-Irland, opplyser britiske helsetopper torsdag.

Faren for at det offentlige helsevesenet kommer til å bli overveldet innen 21 dager som følge av for mange koronapasienter, er mindre enn tidligere.

Nivå 5 ble innført i januar og innebærer at det er risiko for at helsevesenet kneler, samtidig som det er behov for svært strenge regler når det gjelder sosial avstand.

Nivå 4 innebærer at det enten er høy eller stigende smitte, og at det er påkrevd at folk holder avstand til hverandre. (©NTB)