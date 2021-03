Johnson & Johnson-vaksinen godkjent i USA

Nok en vaksine er godkjent i USA, der det er Johnson & Johnson-vaksinen som nå står klar til å rulles ut i landet.

Det er det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA som melder om at vaksinen har blitt godkjent.

– Godkjenningen av denne vaksinen øker tilgjengeligheten av vaksinene, som er den beste medisinske forebyggingsmetoden mot covid-19 for å hjelpe oss i kampen mot denne pandemien, som har krevd over en halv million menneskeliv i USA, skriver FDA-sjef Janet Woodcock i meldingen.

Johnson & Johnson blir den tredje vaksinen som blir godkjent i landet.

Vaksinen utvikles av Janssen Vaccines, et datterselskap av Johnson & Johnson. Det som skiller vaksinen fra Moderna og AstraZeneca er at det kun behøves å sette én dose for å oppnå immunitet.