PatientSky guider solid vekst

Med en kundebase på 14,6 millioner kroner i månedlig gjentakende inntekter (MRR) hadde PatientSky ved utgangen av 2020 sikret seg en inntektsbase på 175 millioner kroner å bygge videre på i 2021, går det frem av en børsmelding mandag.

Selskapet føler seg nå komfortable med å guide inntekter på over 240 millioner kroner i 2021, og tar da høyde for ventede klinikkoppgraderinger, ikke-gjentakende inntekter og muligheter for nye Paas-partnere (platform as a service).

Tyngden av PaaS-muligheter ventes å komme i andre halvår, da ledetid – som forhandlinger og onboarding – kommer i forkant av at inntekter anerkjennes.

Samtidig betyr dette ifølge selskapet at potensialet i årlig gjentakende inntekter (ARR) er enda større enn de angitte 240 millioner kronene.