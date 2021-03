DNB Markets venter kraftig kursoppgang fremover

Mandag skriver DNB Markets i en oppdatering at det svenske bioteknologiselskapet Oncopeptides har fått godkjent sitt legemiddel for kreftbehandling av amerikanske myndigheter.

Markedsføringen og distribusjon starter ifølge selskapet umiddelbart, og ledelsen annonserte en presentasjon for finansmarkedet mandag klokken 07.30 i forbindelse med godkjenningen. DNB Markets venter at kapitalbehov for finansiering av en ventet vekst vil være et viktig tema for Oncopeptides fremover.

Meglerhuset jekker opp sitt kursmål fra 335 til 350 svenske kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Mandag omsettes aksjen for 200,4 kroner, opp 11,2 prosent.