66,8 prosent aksept på NattoPharma-budet

Compagnie des Levures Lesaffre (Lesaffre) har mottatt aksept på kjøp av 66,76 prosent av aksjekapitalen i Nattopharma, og har dermed oppfylt egne akseptvilkår, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet la i midten av februar frem sine intensjoner om et bud på alle utestående aksjer i Nattopharma på 30 kroner pr. aksje. 25. februar ble budet høynet til 35 kroner pr. aksje, og et minimum akseptnivå ble redusert fra 90 prosent til 66,67 prosent av utestående aksjekapital.

Akseptnivået ble nådd etter at primærinnsiderne TG Montgomery AS og Pro AS sikret seg henholdsvis 386.360 og 160.000 aksjer på eget initiativ.