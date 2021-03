Vaksinegigant inngår samarbeid med Johnson & Johnson

Amerikanske Merck, et av verdens største vaksineselskaper, skal hjelpe til med å produsere Johnson & Johnson-vaksinen, melder en rekke amerikanske medier som Financial Times og Wall Street Journal.

Mediene viser til kilder som skal ha uttalt at president Joe Biden vil annonsere samarbeidet senere i dag.

Merck er et langt mer erfarent selskap på vaksiner enn Johnson & Johnson, men har blitt stående på sidelinjen når det kommer til coronavaksinene.

Selskapene, som egentlig er konkurrenter, inngår samarbeidet for å støtte opp produksjonen etter at Johnson & Johnson meldte at det sliter med å levere de planlagte dosene på grunn av logistikkproblemer. Ifølge Financial Times ligger problemene i at leverandøren Catalent, som fyller vaksinedoser for både Johnson & Johnson og Moderna, har måttet sjekke vaksineflasker for hånd etter problemer med å oppskalere produksjonen.

Avtalen mellom rivalene skal være meklet frem av Det hvite hus.