Salgsshopp – optimismen rår

I løpet av kvartalet overtok Photocure salgs- og markedsføringsrettighetene for Hexvix i Europa fra Ipsen. Selskapet meldte da at det så betydelige vekstmuligheter i Europa.

I kvartalsrapporten skriver Photocure at selskapet ser et betydelig langsiktig potensial i det globale markedet for blærekreft.

Antallet prosedyrer utsatt på grunn av covid-19 ventes å komme tilbake til pre-covid-19-vekstrater. Photocure forventer vekst i USA og selskapets nylig ervervede europeiske markeder i løpet av andre halvår i år.

Farmasi-aksjen var opp 47 prosent på ett år før rapporten ble sluppet onsdag morgen, og markedsverdien på selskapet er drøye 3 milliarder kroner på Oslo Børs.



Coronapreget

Driftsresultatet etter restrukturering falt til knappe 5 millioner kroner i kvartalet, ned fra 51 millioner i tremånedersperioden i 2019. Generelt har coronapandemien barbert resultatene kraftig for hele fjerde kvartal



På grunn av pandemien suspenderer imidlertid Photocure den tidligere kommuniserte omsetningsambisjonen på 1 milliard kroner innen 2023. Selskapet planlegger å sende ut en ny guiding når effekten av covid-19 er betydelig redusert, og legepraksis og pasientflyt har normalisert seg i både USA og Europa.

Blant favorittaksjene etter avtale

26. januar i år meldte Photocure at selskapet har inngått en partnerskapsavtale med Asieris MediTech for kommersialisere Hexvix i Kina og Taiwan. Nyheten sendte Photocure-aksjen opp drøye 5 prosent.

Både 1. februar og 2. mars var Photocure blant Petter Slyngstadli i Norne Securities favorittaksjer, da analysesjefen rykket ut med månedens anbefalinger. Slyngstadli begrunnet kjøpsanbefalingen på Photocure og kursmål 150 kroner med at selskapet er rigget for vekst fremover.

Photocures partneravtale innebærer at Asieris får eksklusive rettigheter til registrere og kommersialisere Hexvix i Kina og Taiwan. Photocure mottar en upfront-betaling på 750.000 dollar, eller 6,44 millioner kroner, for rettighetene. Videre vil Photocure motta betalinger på opptil 1,4 millioner dollar for å oppnå regulatoriske milepæler, inkludert markedsgodkjenninger i Kina og Taiwan. Photocure vil også motta royalty på produktsalget.

Photocure (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 97,7 115,6 Driftsresultat 5 51 Resultat før skatt -0,4 42,5 Resultat etter skatt 10,2 42,5