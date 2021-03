Dansk «coronapass» trolig klart innen mai

Det forteller finansminister Nicolai Wammen til danske TV2. Det digitale passet skal kunne vises i en app på mobilen.

I første omgang er det tenkt at passet skal gjøre det enklere for dansker å reise, for eksempel til andre land som krever negativ covid-19-test før innreise. Næringslivet håper at passet etter hvert også kan brukes i forbindelse med konserter eller fotballkamper.

Det norske helsedepartementet jobber med vaksinebevis, men det er foreløpig ikke tatt stilling til i hvordan dette skal brukes. EU vil legge fram et forslag til vaksinepass i løpet av mars.