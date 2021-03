– Pandemien har påført mer traume enn 2. verdenskrig

Neste torsdag markerer ettårsdagen for corona-nedstegningen i Norge og helsemyndigheter verden over har allerede kriget med pandemien i godt over ett år. Nedstegning, isolasjon og usikkerhet har tært på befolkningens psykiske helse, og de negative konsekvensene er uklare.

Direktøren for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er svært bekymret for den mentale folkehelsen og uttalte fredag at pandemien har påført mer traume enn annen verdenskrig. Implikasjonene vil også «vare i mange år fremover», ifølge helsedirektøren.

– Krigen påvirket så mange mennesker, og mange slet i etterkant. Pandemien, som har et enda større omfang, vil påvirke enda flere liv, uttalte Ghebreyesus på nyhetskonferansen.

Uttalelsen kom som svar på et spørsmål om land skulle ta større hensyn til pandemiens innvirkning på økonomien og mental helse når de kartlegger veien videre. Helsedirektørens varamedlemmer la også vekt på at mental helse burde prioriteres.