Observe Medical-gjennombrudd

Observe Medical har ifølge en børsmelding mottatt en ordre for levering av sitt nylig lanserte blod- og væskevarmesystem til to universitetssykehus og et regionalt sykehus i Norden.

– Dette er en gjennombruddsordre, sier salgsdirektør Anders Nachtweij i en kommentar.

Blod- og væskevarmesystemet skal hovedsaklig brukes til å varme opp blodposer til riktige temperaturer før operasjoner. Det nordiske markedet estimeres til over 1.000 slike systemer.

Selskapet får 650.000 svenske kroner nå, og denne summen ventes inkludert i regnskapet for andre kvartal 2021. Men det meste av verdien i ordren ligger i gjentakende inntekter i årene som kommer.