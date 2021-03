Kilder: 34 millioner vaksinedoser eksportert fra EU

Byrået viser til opplysninger fra EU-kilder som ikke ønsker å bli navngitt. Coronavaksinene skal ha blitt eksportert til rundt 30 forskjellige land. 9 millioner har angivelig gått til Storbritannia, 4 millioner til Canada, 3 millioner til Mexico og 1 million til USA.

EU-kommisjonen har tidligere avvist å oppgi disse tallene. EU har strenge konfidensialitetsavtaler med flere legemiddelselskaper.

Kan provosere



Også New York Times har likevel fått tilgang til tall som viser at EU har eksportert store mengder vaksiner. 25 millioner doser ble eksportert i løpet av februar, ifølge den amerikanske avisen.

Hvorvidt disse tallene offisielt skal offentliggjøres, er angivelig blitt et hett diskusjonstema innad i EU-kommisjonen.

Åpenhet om eksporten kan styrke EUs omdømme i resten av verden. Men det er bekymring for at tallene kan provosere europeere som opplever at vaksineringen går altfor sakte, ifølge New York Times.

Også Norge er en del av EUs «vaksinesystem», selv om vi ikke er medlem av unionen. At vaksineringen har gått tregt i EU og Norge, skyldes blant annet at flere store vaksineprodusenter ikke har klart å levere like mange doser som tidligere avtalt.

Krangler med Storbritannia



EU og Storbritannia har i løpet av den siste måneden beskyldt hverandre for å hindre eksport av coronavaksiner og vaksinekomponenter.

EU-president Charles Michel hevdet mandag at både Storbritannia og USA har innført forbud mot eksport av vaksiner. Den britiske regjeringen reagerte sterkt på denne påstanden og avviste den fullstendig.

New York Times skriver at Storbritannia i praksis uansett ikke eksporterer vaksiner som er godkjent for bruk på hjemmebane. Selv om EU har innført strengere kontroll av vaksineeksporten, har dette ikke ført til at eksporten har stanset.

Ifølge avisen utmerker EU seg som en storeksportør av vaksiner – til tross for at vaksineringen har gått langt tregere i Europa enn i Storbritannia, USA og ikke minst Israel.