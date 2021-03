DNB Markets tar nå opp dekning av børsnykommeren Arctic Bioscience og anbefaler kjøp, opplyses det i en fersk rapport.

Meglerhuset har satt et kursmål på aksjen på 60 kroner, noe som tilsier en oppside på over 100 prosent sammenlignet med onsdagens sluttkurs på 28,90 kroner.

Arctic Bioscience jobber nå med å utvikle et legemiddel mot psoriasis basert på silderognekstrakt.

Kommersialisering

DNB trekker frem at selskapet nylig offentliggjorte positive resultater fra en pilotstudie for sin legemiddelkandidat, HRO350. De påpeker at selskapet planlegger å gjennomføre minst ett studie til, og forventer derfor kommersialisering fra 2027.

Meglerhuset mener det er et økende behov for en trygg og effektiv oral behandling for mild og moderat psoriasis. De påpeker at få selskaper ser ut til å utvikle dette, og at HR0350 dermed har potensial til å finne en nisje og gi pasientene et bedre behandlingsalternativ.

«Hvis HR0350 blir godkjent mot slutten av 2026, som vi forventer, skal inntektene vokse frem til minst 2036», skriver DNB.

«Vårt base-case for kommersialisering innebærer at selskapet lisensierer legemiddelet og mottar royalties og milepæler. Vi tror den mest sannsynlige kategorien for betydelig markedspenetrering er moderat psoriasis», skriver de videre.

Fersk avtale

Arctic Biosciense meldte for en drøy uke siden at de har signert en 3-årig avtale på 75 millioner kroner med Smerud Medical Research International for oppstart av fase IIb-studien for behandling av mild til moderat psoriasis med HRO350.

Studien vil omfatte over 500 pasienter i syv land, og rekrutteringen er planlagt å starte i første kvartal 2022.

Arctic Bioscience hadde 24. februar sin første handelsdag på Euronext Growth.